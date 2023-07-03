Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) заключила 2022 год с рекордной прибылью в размере 396,7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари, сообщает Trend.

После обесценивания активов и девальвации лари в 2016 году, ГЖД столкнулась с убытками. Однако в 2021 году руководству компании удалось изменить негативную тенденцию и завершить год с прибылью, несмотря на пандемию и другие сложности.

Увеличение чистого финансового дохода в основном связано с сокращением процентных расходов после рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также с укреплением лари по отношению к американскому доллару.

Операционный доход компании вырос на 23% и достиг 674,8 млн лари. Положительные результаты обусловлены рекордным ростом объемов перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили представители компании. В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари, а доход от логистических услуг увеличился на 77% и достиг 123,1 млн лари. Выручка от пассажирских перевозок в 2022 году увеличилась практически вдвое и составила 27,4 млн лари по сравнению с 2021 годом.

ГЖД продолжает улучшать свои показатели ликвидности. К концу 2022 года свободные денежные средства на счетах компании составили 274,6 млн лари, что на 62,4 млн лари больше, чем в конце 2021 года.

Кроме того, ГЖД опубликовала результаты первого квартала 2023 года. Чистая прибыль за этот период составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает показатели того же периода 2022 года.

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" является владельцем железнодорожных путей и составов. Компания предоставляет услуги по перевозке грузов и осуществляет перевалку различных грузов, преимущественно из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. Также ГЖД оказывает внутренние и международные пассажирские перевозки.