Кутаисский аэропорт заработал в штатном режиме

Кутаисский международный аэропорт, который был временно закрыт из-за сильного дождя, открылся на три часа раньше запланированного времени и принимает рейсы в штатном режиме, сообщает Trend.

Вечером в понедельник аэропорт в городе Кутаиси (регион Имерети) был вынужден закрыться из-за интенсивного дождя, который привел к проникновению воды в несколько зданий аэропорта. Свидетели сообщали о обрушении внутренней части крыши в одном из залов. Часть рейсов была перенаправлена в Тбилисский международный аэропорт.

В официальном сообщении аэропорта отмечается, что благодаря оперативным действиям Объединения аэропортов Грузии и Кутаисского международного аэропорта удалось открыть аэропорт на три часа раньше запланированного времени.

По информации от Кутаисского аэропорта, первые рейсы в Дортмунд и Барселону были выполнены в 04:00 по местному времени (по тбилисскому времени). Рейс в Салоники был осуществлен в 07:30.

На территории Кутаисского аэропорта работает экспертная группа, которая изучает ситуацию на месте.

Тем временем, грузинские синоптики прогнозируют на 11 июля усиление ветра западного направления и шторм силой 3-4 балла на море. Ожидаются дожди, град и осадки до утра 12 июля.