Нацбанк Грузии понизил ставку рефинансирования

БАКУ /Trend/ - Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования до 10% годовых с предыдущих 10,25%, сообщили в Нацбанке, передает Trend.

Поясняя данное решение, регулятор отмечает, что инфляция остается ниже целевого уровня в 3%. В августе годовая инфляция составила 0,9%, а базовая инфляция - 2,5%. Отмечается, что внешние факторы играют меньшую роль в формировании инфляции. Цены на продовольствие и сырье на мировых рынках снизились по сравнению с предыдущим годом, а стоимость международных перевозок приблизилась к уровню до пандемии. Это, в сочетании с укреплением национальной валюты лари, снижает цены на импортные товары в Грузии.