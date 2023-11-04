Грузия и Южная Корея начнут переговоры по свободной торговле

БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Сеул заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и министр торговли Республики Корея Дугкун Ан подписали совместное заявление о начале переговоров по соглашению об экономическом партнерстве между Грузией и Республикой Корея, сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend.

Согласно информации, также был подписан документ, определяющий условия переговоров по этому соглашению.

Сообщается, что первый этап переговоров намечен на первый квартал 2024 года. Соглашение будет охватывать аспекты, такие как освобождение от торговых ограничений для товаров и услуг, а также регулирование сфер, таких как санитарные и фитосанитарные нормы, технические барьеры в торговле, права интеллектуальной собственности, государственные закупки и другие.

Геннадий Арвеладзе подчеркнул, что соглашение о свободной торговле будет приносить значительные преимущества обеим странам и станет стимулом для укрепления торгово-экономических отношений между Грузией и Кореей. Помимо расширения торговых и инвестиционных связей, оно также создаст всестороннюю институциональную основу для сотрудничества в различных областях.

Заместитель министра выразил надежду на быстрое завершение переговорного процесса и подписание соглашения о свободной торговле между Грузией и Кореей. Он также отметил, что это соглашение способствует углублению экономического сотрудничества в различных секторах, включая энергетику, транспорт, информационные технологии, туризм и другие.