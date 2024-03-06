БАКУ/Trend/ - Ведется работа по подготовке обновленной структуры партнерства между Грузией и Всемирным банком (CPF), которая будет способствовать дальнейшему развитию страны.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ, заявление было сделано в ходе встречи министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Всемирного банка и Грузии и проекты, которые реализуются при поддержке Всемирного банка, как в государственном, так и в частном секторе.



Министр проинформировал вице-президента Всемирного банка о текущей макроэкономической ситуации в стране, шагах, предпринятых правительством и планируемых реформах в направлении экономического роста и бюджетной консолидации в 2021-2023 годах.



По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить активное сотрудничество.