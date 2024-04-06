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Грузия и Испания подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

Грузия Материалы 6 апреля 2024 06:53 (UTC +04:00)
Грузия и Испания подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Грузия и Испания заключили соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими правами, передает Trend.

Согласно этому соглашению, после его вступления в силу владельцы действующих водительских удостоверений, выданных одной из сторон, смогут получить аналогичные водительские права в государстве своего законного проживания без необходимости прохождения теоретического или практического теста.

Обмен прав категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е будет возможен без прохождения теоретического или практического экзаменов. Что касается водительских прав C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, заявителям придется сдать экзамен по вождению на дорогах общего пользования.

Документ был подписан в Мадриде министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури и его испанским коллегой Фернандо Гранде-Марлаской.

Соглашение вступит в силу в ближайшее время после завершения соответствующих юридических процедур.

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