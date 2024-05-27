Комитет парламента Грузии отменил вето президента на законопроект "О прозрачности внешнего влияния"

БАКУ /Trend/ - Комитет по правовым вопросам парламента Грузии на заседании 27 мая отменил вето Президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности внешнего влияния".

Как сообщает Trend, информация об этом была опубликована на сайте парламента Грузии.

"Вето было снято комитетом и соответственно этот вопрос закрыт", - сказал по итогам голосования глава комитета Анри Оханашвили.

Отметим, что 14 мая парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении законопроект "О прозрачности внешнего влияния". Законопроект требует, чтобы НПО и СМИ, чье внешнее финансирование превышает 20 процентов, регистрировались в специальном реестре и заполняли декларацию каждый год.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект 18 мая.

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