Всемирный банк улучшил прогнозы по экономическому росту Грузии

БАКУ/Trend/ - Рост экономики Грузии составит 5,2 процента в 2024 году и 5 процентов в 2025 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в отчете Всемирного банка о перспективах мировой экономики на 2024 год.

Стоит отметить, что я январском отчете этот показатель прогнозировался на уровне 4,8 процента в 2024 году и 4,5 процента в 2025 году.

Таким образом, прогноз улучшен на 0,4 процента и 0,5 процента соответственно.

Согласно статистическим данным, реальный экономический рост страны в апреле этого года составил 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний показатель реального роста ВВП ща первый четыре месяца 2024 года составил 9 процентов.