Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Всемирный банк улучшил прогнозы по экономическому росту Грузии

Грузия Материалы 13 июня 2024 13:41 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Рост экономики Грузии составит 5,2 процента в 2024 году и 5 процентов в 2025 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в отчете Всемирного банка о перспективах мировой экономики на 2024 год.

Стоит отметить, что я январском отчете этот показатель прогнозировался на уровне 4,8 процента в 2024 году и 4,5 процента в 2025 году.

Таким образом, прогноз улучшен на 0,4 процента и 0,5 процента соответственно.

Согласно статистическим данным, реальный экономический рост страны в апреле этого года составил 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний показатель реального роста ВВП ща первый четыре месяца 2024 года составил 9 процентов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости