БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии поддержал состав нового правительства, предложенный Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ, на пленарном заседании 84 депутата поддержали состав правительства, против не высказался ни один из депутатов.

Состав, представленный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, которому парламент сегодня выразил доверие, выглядит следующим образом:

министр иностранных дел Грузии – Мака Бочоришвили;

министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили;

министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили;

министр обороны Грузии – Ираклий Чиковани;

министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили;

министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе;

министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;

министр образования, науки и молодёжи Грузии – Александр Цуладзе;

министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии – Михаил Сарджвеладзе;

государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани;

министр культуры и спорта Грузии – Тинатин Рухадзе.

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