БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии поддержал состав нового правительства, предложенный Ираклием Кобахидзе.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ, на пленарном заседании 84 депутата поддержали состав правительства, против не высказался ни один из депутатов.
Состав, представленный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, которому парламент сегодня выразил доверие, выглядит следующим образом:
министр иностранных дел Грузии – Мака Бочоришвили;
министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили;
министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили;
министр обороны Грузии – Ираклий Чиковани;
министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили;
министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе;
министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
министр образования, науки и молодёжи Грузии – Александр Цуладзе;
министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии – Михаил Сарджвеладзе;
государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани;
министр культуры и спорта Грузии – Тинатин Рухадзе.
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