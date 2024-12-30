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Власти Грузии не будут препятствовать митингам оппозиции - премьер-министр

Грузия Материалы 30 декабря 2024 07:29 (UTC +04:00)
Власти Грузии не будут препятствовать митингам оппозиции - премьер-министр
Фото: Азертадж

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Грузии не будут вмешиваться в ежедневные протесты в Тбилиси, поскольку оппозиция «не имеет поддержки населения».

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр сказал, что эти акции привлекают тысячи людей каждый день, статистика участников которых была подсчитана с помощью дронов.

"Участники акций в Тбилиси представляют собой актив оппозиционных партий и неправительственных организаций, однако они не пользуются поддержкой населения", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что власти не будут вмешиваться в проведение митингов.

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