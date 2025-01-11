Нацбанк Грузии обнародовал объем внешнего долга страны

БАКУ /Trend/ - На начало октября 2024 года валовой внешний долг Грузии достиг 25,31 млрд долларов, тогда как в конце 2023 года он составлял 24,49 млрд долларов, говорится в отчете Национального банка Грузии, передает Trend.

Согласно информации, за период с января по сентябрь прошлого года внешний долг страны увеличился на 3,3 процента, при этом только в третьем квартале рост составил 3 процента (734 млн долларов), достигнув 76,9 процента от ВВП.

Нацбанк Грузии объясняет рост внешнего долга в третьем квартале в основном колебаниями валютного курса.

Сообщается, что Общий объем государственного долга Грузии составляет 11,4 млрд долларов, из которых 8,8 млрд долларов приходится на центральное правительство, а 862 млн долларов – на Национальный банк.