Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился c визитом в ОАЭ, передает Trend.

Согласно информации, Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 11 по 13 февраля. Форум направлен на разработку стратегических решений для глобального прогресса на ближайшее десятилетие.

В саммите примут участие главы государств и лидеров из около 30 стран, а также представители более 80 международных организаций и правительственные делегации из 140 стран.