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Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите

Грузия Материалы 11 февраля 2025 08:52 (UTC +04:00)
Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите
Фото: Азертадж

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился c визитом в ОАЭ, передает Trend.

Согласно информации, Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 11 по 13 февраля. Форум направлен на разработку стратегических решений для глобального прогресса на ближайшее десятилетие.

В саммите примут участие главы государств и лидеров из около 30 стран, а также представители более 80 международных организаций и правительственные делегации из 140 стран.

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