Террористов ИГ выбили из ключевых районов Ракки, заявил представитель США

1 августа 2017 15:55 (UTC+04:00)

"Сирийские демократические силы" (SDF) в последние сутки взяли под контроль ключевые районы сирийского города Ракка, оплота террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил представитель президента США в коалиции против ИГ Бретт Макгерк, передает РИА Новости.

"Значительный прогресс в Ракке в последние 24 часа, взяты под контроль ключевые районы и освобождены сотни мирных жителей", — написал Макгерк в Twitter.

Представитель курдских отрядов Нури Махмуд сообщил агентству Франс Пресс, что боевики ИГ во вторник были выбиты из южных кварталов Назлет-Шахада и Хишам-бин-Абдель-Малик.

Сообщается, что силы SDF находятся в нескольких сотнях метров от штаба ИГ* на площади Часовой башни, где боевики устраивали публичные казни и расправы.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.

Azernews Newspaper
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