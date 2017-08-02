Терроризм назван главным вызовом для ЕС

2 августа 2017 17:28 (UTC+04:00)

Европейцы считают терроризм главным вызовом для Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованные в среду результаты опроса Евробарометра.

«Терроризм является проблемой номер один для жителей 21 государства-члена, в то время как осенью прошлого года так думали граждане только одной страны», - отмечается в исследовании.

В целом по ЕС так считают 44% опрошенных, что на 12 процентных пунктов больше, чем осенью прошлого года.

На втором месте среди вызовов для блока - миграция, которая была основным предметом беспокойства с весны 2015 года. Эту проблему в качестве главного вызова для ЕС считают 38% опрошенных, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с осенью прошлого года.

Экономическая ситуация в ЕС является основной темой для 18% респондентов, еще для 17% приоритетом является состояние бюджетов в странах-членах, а для 15% - безработица.

Azernews Newspaper
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