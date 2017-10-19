От чумы на Мадагаскаре умерли более 70 человек

Вспышка чумы на Мадагаскаре унесла жизни 74 человек, передает агентство Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзоре.

"По официальным данным на 17 октября текущего года зарегистрировано 805 случаев заболевания чумой, 74 из которых - со смертельным исходом. По прогнозам эпидемиологов Мадагаскара, вспышка может продлиться до апреля 2018 года", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном в четверг.

Ранее СМИ писали со ссылкой на Красный Крест о гибели с начала августа около 60 человек от чумы.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание, в отличие от предыдущих лет, в первую очередь распространяется в крупных городах.

В сообщении ведомства говорится, что, согласно приказу органов здравоохранения Мадагаскара от 11 октября 2017 года, в связи с продолжающейся в стране вспышкой чумы отменены отпуска для врачей и среднего медицинского персонала. Ранее в крупных городах были прекращены занятия в школах.

ВОЗ считает, что риск распространения чумы в другие страны сравнительно низок и не вводит ограничений на посещение Мадагаскара туристами, добавили в Роспотребнадзоре.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации по чуме в Республике Мадагаскар Роспотребнадзором и его подведомственными научными организациями оказывается консультативная и другая помощь для снижения риска заболевания чумой российских граждан, находящихся на территории Мадагаскара, включая сотрудников посольства Российской Федерации в этой стране",- говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает граждан, планирующих посещение Мадагаскара, учитывать информацию об осложнении эпидемиологической ситуации.

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