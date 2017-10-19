Малайзия возобновляет поиски пропавшего в 2014 году Boeing

19 октября 2017 13:15 (UTC+04:00)

Малайзийские власти согласились возобновить поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370, поиски будет вести американская компания, передает РИА Новости со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

В середине января поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 были официально приостановлены. Позже власти Малайзии разрешили частным лицам и организациям проводить поиск обломков.

Как сообщил телеканал со ссылкой на оповещение, разосланное властями Малайзии родственникам пассажиров пропавшего лайнера, поисковая группа совместно с правительствами КНР и Австралии оценили предложения от нескольких компаний.

"Правительство Малайзии выдало разрешение поисковой группе обсудить условия сотрудничества с компанией Ocean Infinity", — цитирует канал оповещения. Официальное объявление о возобновлении поисков правительство обещает после оповещения всех родственников.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.

Azernews Newspaper
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