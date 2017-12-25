Ученые рассказали о преимуществах лишнего веса

25 декабря 2017 23:33 (UTC+04:00)

Люди с лишним весом чувствуют себя счастливее худых. Такой вывод сделали ученые из Бристольского университета, проанализировав данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, передает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Специалисты заметили, что испытуемые с высоким индексом массы тела оказались более спокойными. "Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", — резюмировали они, опираясь на медицинские записи.

По мнению исследователей, люди, которые постоянно идут с собой на компромисс в вопросе питания, хуже справляются с негативными эмоциями. В то же время те, кто не ограничивает себя, демонстрируют большую психологическую устойчивость.

При этом медики подчеркивают, что, несмотря на позитивный психологический эффект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.

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Azernews Newspaper
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