В США близнецы родились в разные годы

2 января 2018 05:21 (UTC+04:00)

Женщина в Новый в год родила в больнице Калифорнии близнецов с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя учреждения здравоохранения, передает РИА Новости.

Малыши, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос, должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Но в воскресенье, в канун Нового года их мать Марию доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center. Первый ребенок, мальчик, появился на свет еще до полуночи, в 23.58 по местному времени 31 декабря 2017 года. Его сестра-близнец родилась почти через 20 минут, после наступления нового года, в 00.16 1 января. Таким образом, близнецы родились не только в разные дни, но и месяцы и годы.

Как сказал представитель больницы, мать и дети чувствуют себя хорошо и готовы отправиться домой. "Это определенно был сюрприз! Вся семья шокирована и счастлива", - сказал он.

Новоявленные родители, Мария и ее супруг Хоакин, прожив

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей
Европа 03:43
Джонсон пошутил, что Лавров обыскал карманы его пальто
В мире 22 декабря 2017 15:15
Лавров надеется, что компании РФ продолжат работу в Британии после Brexit
В мире 22 декабря 2017 14:35
Британия и Польша заключат соглашение о сотрудничестве в обороне
В мире 21 декабря 2017 10:20
Заместитель премьера Британии ушел в отставку из-за скандала с порнографией
В мире 21 декабря 2017 02:00
В Великобритании число противников Brexit превысило число сторонников - опрос
Европа 17 декабря 2017 06:15
Катар согласовал детали закупки более чем 20 истребителей "Тайфун"
Арабские страны 11 декабря 2017 03:46
Суд Лондона приговорил к 10 годам тюрьмы боевика ИГ
Европа 8 декабря 2017 23:14
ЕС не будет сейчас определять точную сумму британских выплат по Brexit
В мире 8 декабря 2017 14:27
Британский министр по делам Brexit заявил о прогрессе в переговорах с ЕС
В мире 5 декабря 2017 17:22
После референдума по Brexit в Британии стало на треть меньше мигрантов
В мире 30 ноября 2017 16:26
Иран отрицает связь между выплатой Британией долга и делом британки
Политика 16 ноября 2017 17:47
Опознана 71 жертва пожара в лондонской Grenfell Tower
В мире 16 ноября 2017 14:24
В Британии изучат "вмешательство" России в референдум по Brexit
В мире 15 ноября 2017 17:14
ФРГ, Франция, Британия и ЕС требуют сохранить сделку с Ираном
В мире 13 ноября 2017 16:17
Главы Минобороны США и Британии обсудили "растущую самоуверенность" России
В мире 10 ноября 2017 17:31
Uber вновь проиграла судебный спор с британскими водителями
В мире 10 ноября 2017 17:09
В Британии задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта
В мире 30 октября 2017 14:08