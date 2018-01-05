Цукерберг заявил о возможном использовании криптовалют в сервисах Facebook

5 января 2018 01:00 (UTC+04:00)

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта, передает РИА Новости.

"Существуют два важных контр-тренда - шифрование и криптовалюты - которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование — ред.) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах", - написал Цукерберг в своем Facebook.

Подводя итоги года, он также отметил, что посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский.

"Этот год станет годом серьезного самосовершенствования, и я с нетерпением жду новых знаний от совместной работы по разрешению наших проблем", - написал глава Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Муфтий Египта: Биткоин запрещен исламом
Арабские страны 3 января 12:29
В Сингапуре внедрят прокат велосипедов за биткоины
В мире 27 декабря 2017 11:09
Курс биткоина растет после рекордного падения
Экономика 27 декабря 2017 09:56
Таджикистан хочет взымать налоги с Google, Apple, Microsoft и Facebook
Центральная Азия 26 декабря 2017 14:36
В еще одной стране исключили легализацию криптовалют
Бизнес 24 декабря 2017 11:19
Биткоин достигал 12 тысячи долларов на коррекционном падении
Экономика 22 декабря 2017 14:39
Специалисты прогнозируют России лидирующие позиции по внедрению криптовалют
В мире 21 декабря 2017 19:19
Курс биткоина остается стабильным, Bitcoin Cash — дорожает
Экономика 21 декабря 2017 10:40
Антимонопольное ведомство ФРГ заподозрило Facebook в злоупотреблении сбором данных
Европа 19 декабря 2017 19:05
Глава Amazon возглавил рейтинг владельцев быстрорастущих капиталов Forbes
В мире 19 декабря 2017 18:39
Рынок криптовалют продолжает рост
Экономика 19 декабря 2017 10:05
Facebook признал, что соцсеть приносит вред
В мире 16 декабря 2017 06:46
Нужна ли Азербайджану криптовалюта?
Бизнес 13 декабря 2017 21:03
Доля рынка Facebook в Азербайджане снизилась на половину
ИКТ 9 декабря 2017 11:42
В Венесуэле создали управление по криптовалюте
Другие страны 9 декабря 2017 04:31
Биткоин установил новый рекорд, превысив отметку в 12 тысяч долларов
Экономика 6 декабря 2017 08:19
Facebook представила мессенджер для детей
ИКТ 4 декабря 2017 23:16
Венесуэла создаст систему криптовалюты для преодоления финансовой блокады
Другие страны 4 декабря 2017 07:13