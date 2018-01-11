Биткоин может стать "реальной валютой", считают аналитики Goldman Sachs

11 января 2018 21:22 (UTC+04:00)

Криптовалюта биткоин может успешно занять нишу "реальной" валюты в некоторых странах, говорится в докладе аналитиков американского банка Goldman Sachs, передают РИА Новости.

По мнению сотрудников банка Зака Пандла и Чарлза Химмельберга, в США, где транзакционные издержки невелики, а доллар стабилен, биткоин не может полностью раскрыть свой потенциал.

В то же время в странах Африки, к примеру, Демократической Республике Конго, где 90% процентов вкладов и займов делаются в иностранной валюте, или Зимбабве, где в 2015 году вообще вывели местную валюту из оборота, криптовалюта может найти себе применение, уверены аналитики Goldman Sachs. Кроме того, биткоин может оказаться полезен там, где правительства налагают жесткие ограничения на оборот иностранной валюты.

"В этих странах и тех частях финансовой системы, в которой деньги в недостаточной степени выполняют свои функции, биткоин и криптовалюты в целом могут стать конкурентоспособной альтернативой", - цитирует доклад Пандла и Химмельберга агентство Bloomberg.

Однако, если криптовалюты станут широко распространенным платежным средством, их рост не будет превышать нескольких процентов, и инвесторам не следует ожидать нынешних астрономических показателей, предупреждают аналитики Goldman Sachs.

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