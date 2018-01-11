Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014 года

Цена нефти марки Brent в ходе торгов в четверг впервые с декабря 2014 года превысила $70 за баррель, передает агентство "Интерфакс".

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 по московскому времени выросла на 83 цента (1,2%) - до $70,03 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,02 (1,60%) - до $64,59 за баррель.

Ралли нефтяных котировок вызвано оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели. Как сообщалось, в четверг нефть поднялась на этих данных к максимумам за 3 года.

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