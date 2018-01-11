Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014 года

11 января 2018 21:36 (UTC+04:00)

Цена нефти марки Brent в ходе торгов в четверг впервые с декабря 2014 года превысила $70 за баррель, передает агентство "Интерфакс".

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 по московскому времени выросла на 83 цента (1,2%) - до $70,03 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,02 (1,60%) - до $64,59 за баррель.

Ралли нефтяных котировок вызвано оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели. Как сообщалось, в четверг нефть поднялась на этих данных к максимумам за 3 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нефть поднялась к максимумам за 3 года
Энергетика 11 января 15:29
Цена на нефть продолжает расти
Энергетика 10 января 11:23
Цена барреля нефти Brent превысила $69 впервые с мая 2015 года
Бизнес 10 января 02:47
Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года превысила $63 за баррель
Энергетика 9 января 22:59
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Экономика 9 января 10:38
Нефть перешла к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года
Экономика 5 января 15:48
Цены на нефть продолжили рост на фоне снижения запасов в США
Экономика 4 января 10:45
Нефть Brent подорожала до $63,9 за баррель
Экономика 20 декабря 2017 10:30
Мировые цены на нефть растут
Экономика 19 декабря 2017 09:24
Цена барреля нефти марки Brent превысила $65 впервые с 2015 года
Энергетика 12 декабря 2017 07:10
Цена барреля нефти Brent превысила $64
Энергетика 29 ноября 2017 20:23
Цена нефти в ближайшие годы ниже $40 не задержится
Энергетика 2 октября 2017 15:45
Нефть Brent подорожала до максимума за два года
Энергетика 25 сентября 2017 19:59
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 марта
Энергетика 25 сентября 2017 13:07
UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light
Энергетика 21 сентября 2017 12:40
Азербайджан определился с базовой ценой на нефть в госбюджете-2018
Бизнес 19 сентября 2017 08:00
Азербайджан определился с базовой ценой на нефть в госбюджете-2018
Бизнес 18 сентября 2017 19:05
Цена на нефть марки Brent превысила $54 за баррель впервые с 25 мая
Энергетика 6 сентября 2017 15:36