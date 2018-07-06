В Японии более 150 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

6 июля 2018 04:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере 150 тыс. человек на западе и юго-западе Японии получили в пятницу рекомендацию об эвакуации из-за проливных дождей, которые продолжаются уже несколько дней из-за влияния тайфуна "Прапирун". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Рекомендации касаются ряда районов на острове Сикоку, а также в префектурах Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю. Там существует угроза выхода из берегов рек, а также схода грязевых потоков и оползней с гор.

Сильные дожди привели к отмене движения скоростных экспрессов "Синкансэн" на линиях между городами Осака и Окаяма, а также между Хиросимой и Фукуокой на западе страны. Также сообщается, что в префектуре Киото одна женщина пропала без вести, а ее машина была найдена в реке.

По данным национального метеорологического управления Японии, за минувшие сутки на Сикоку выпало до 400 мм осадков. В других регионах на западе страны этот показатель составил от 300 до 150 мм.

Тайфун "Прапирун" в минувшую среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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