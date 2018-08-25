Защита Лулы да Силвы надеется на исполнение решения комитета ООН по его кандидатуре

Защита осужденного за коррупцию экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не намерена вновь обращаться в избирательные органы страны после того, как Комитет ООН по правам человека высказался за участие политика в предстоящих выборах главы государства. Как передаёт ТАСС об этом в беседе с ТАСС заявил Кристиану Занин Мартинс, один из адвокатов бывшего главы государства.

"На наш взгляд, единственное, что сейчас остается, - это надеяться, что Бразилия исполнит решение Комитета ООН по правам человека. Это постановление достаточно ясно определяет, что Бразилия не должна препятствовать участию экс-президента Лулы [да Силвы] в выборах 2018 года. Таким образом нет необходимости в том, чтобы защита подавала какие-то дополнительные документы до того, как бразильский суд вынесет решение по вопросу регистрации кандидатуры экс-президента Лулы [да Силвы]", - сказал юрист.

Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный по итогам уголовного процесса, теряет право занимать выборные должности. Однако 15 августа левая Партия трудящихся (ПТ) все же подала документы для регистрации Лулы да Силвы своим кандидатом на пост президента вопреки обвинительному приговору по его делу.

17 августа Комитет ООН по правам человека вынес постановление, в котором призвал бразильское государство не препятствовать тому, чтобы Лула да Силва мог принимать участие в президентских выборах 2018 года до тех пор, пока поданные в рамках этого процесса апелляции не будут рассмотрены во всех четырех имеющихся инстанциях. Комитет ООН также выступил за предоставление политику доступа к СМИ и встречам с однопартийцами. МИД и министерство юстиции Бразилии заявили, что решение носит рекомендательный характер.

Занин Мартинс считает такую позицию неверной. "Если кто-то говорит, что речь идет о рекомендации, а не о решении, то этот кто-то просто не знаком с системой бразильского законодательства. В 2009 году Бразилия признала юрисдикцию Комитета ООН по правам человека посредством законодательного декрета. Этот документ прошел через голосования в Палате депутатов и Федеральном сенате [нижняя и верхняя палаты национального парламента]", - пояснил адвокат.

"Таким образом Бразилия приняла юридически действительное и суверенное решение о признании юрисдикции комитета в том, что касается случаев нарушения прав человека, и взяла на себя обязательство исполнять его решения", - добавил юрист.

Как ожидается, Высший избирательный суд Бразилии примет решение о регистрации кандидатуры Лулы да Силвы или об отказе в регистрации до середины сентября. Ранее другие судебные инстанции вынесли вердикт, касающийся еще одного аспекта предвыборной кампании: отбывающему тюремное наказание экс-президенту было отказано в праве давать интервью и участвовать в теледебатах. По мнению Занина Мартинса, речь идет о "явных попытках скрыть экс-президента [от общественности], которые предпринимаются некоторыми представителями бразильских властей".

"В Бразилии очень распространена практика, когда заключенные дают интервью, существуют бесчисленные примеры. Поэтому тот факт, что экс-президент Лула [да Силва], будучи кандидатом [на высший пост], лишен возможности общаться с прессой, уже ненормален", - считает юрист.

"Кроме того, как кандидат на пост президента Лула да Силва имеет право участвовать в теледебатах. И это право сейчас было подтверждено в решении Комитета ООН по правам человека. Мы видим большое число ограничений, касающихся доступа [Лулы да Силвы] к прессе, и надеемся, что они будут пересмотрены", - добавил он.

Адвокат также заявил, что считает обвинительный вердикт в адрес своего клиента незаконным. "Мы надеемся, что этот приговор будет как можно скорее пересмотрен", - сказал Занин Мартинс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.