S&P Global Platts представит прогноз развития мировой энергетики на РЭН-2018

1 октября 2018 11:48 (UTC+04:00)

Президент S&P Global Platts Мартин Френкель представит обновленный прогноз развития мировых энергетических рынков до 2040 года во время сессии S&P Global Platts, которая состоится 3 октября в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя " (РЭН). Об этом говорится в сообщении Росконгресса, сообщает в понедельник ТАСС.

"S&P Global Platts имеет богатый опыт оценки стоимости глобальных эталонных сортов сырьевых товаров и является ведущим провайдером аналитической информации о кратко-, средне- и долгосрочных трендах на энергетических рынках. Аналитическое подразделение компании, S&P Global Platts Analytics, предоставляет уникальные данные в отношении основных принципов спроса и предложения, дающие клиентам глубокое понимание рыночных тенденций и рисков. Оценка фундаментальных рыночных факторов подкрепляется глубоким экспертным знанием геополитических, макроэкономических и технических вопросов", - подчеркнул Френкель.

В презентации S&P Global Platts будет представлен анализ текущих процессов и событий, которые будут влиять на энергетические рынки в ближайшие годы, рассмотрен ряд прогнозов и тенденций. В частности, одной из тем станет ожидаемая реакция глобального рынка углеводородов на падение экспорта иранской нефти из-за санкций в краткосрочной перспективе.

S&P Global Platts также рассмотрит основные вызовы для судоходных компаний и нефтеперерабатывающих заводов, связанных с соблюдением требований Международной морской организации по снижению содержания серы в бункерном топливе, начиная с 2020 года.

Еще одной темой станет долгосрочная тенденция развития электротранспорта. Как отмечают эксперты S&P Global Platts, электрокары будут занимать все большую долю в общем числе продаваемых новых автомобилей, чему способствуют совершенствование технологий и правительственные стимулы.

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