Мадуро произнес самую продолжительную речь на 73-й Генассамблее ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произнес самую продолжительную речь на общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом, как передает ТАСС, сообщила на пресс-конференции в понедельник председатель сессии Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

"Самая длинная речь в этом году длилась 48 минут, а самая короткая - менее 5 минут", - сказала Гарсес, уточнив, что "самым продолжительным было выступление [президента] Венесуэлы, а самым коротким - [президента] Литвы [Дали Грибаускайте]". "Поистине гигантский разрыв между 48 и 5 минутами", - констатировала она.

Таким образом, Мадуро побил на 5 минут рекорд предыдущей сессии Генассамблеи, который принадлежал президенту Палестины Махмуду Аббасу. В своем обращении к делегатам он среди прочего призвал ООН провести международное расследование покушения на него, сообщил о подготовке Западом досье для оправдания военного вторжения в Венесуэлу и заявил о готовности пожать руку президенту США Дональду Трампу.

При этом сам Трамп в 2017 году занял 2-е место по продолжительности выступления (41 минута), а в этом находился у трибуны существенно меньше.

Секретариат ООН рекомендует участникам форума ограничить свою речь 15 минутами. Чтобы выступающий знал, как долго он общается с аудиторией, трибуна в зале Генассамблеи оборудована специальной световой аппаратурой. Пока время есть, на трибуне горит зеленая лампочка, на последней минуте начинает мигать желтая, когда же время вышло, перед глазами выступающего зажигается красный сигнал.

Практика показывает, что этот регламент соблюдают далеко не все ораторы. Рекорд по продолжительности выступления принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, который в 1960 году говорил с трибуны Генассамблеи ООН 4 часа 29 минут.

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