Мексика предложит США решить спор о тарифах до заключения новой торговой сделки

5 октября 2018 00:24 (UTC+04:00)

Власти Мексики предложат США разрешить тарифный спор до подписания новой торговой сделки, которая должна прийти на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом заявил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

"Мексиканские переговорщики намерены предложить Вашингтону и Канаде встретиться, чтобы ясно разрешить ситуацию с тарифами, касающимися стали и алюминия, до того, как представители исполнительной власти подпишут соглашение", - сказал Гуахардо.

В марте США начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив нескольким странам отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.

В минувшее воскресенье США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года. По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях. Вашингтон и Мехико договорились в августе.

Ожидается, что новый договор может быть подписан 29 ноября в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, куда премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президенты США и Мексики - Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето соответственно - прибудут для участия в саммите "двадцатки". После этого соглашение, как ожидается, может вступить в силу уже во второй половине 2019 года.

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