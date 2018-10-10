В Microsoft сообщили об устранении ошибок в Windows 10, вызывавших удаление данных

10 октября 2018 19:06 (UTC+04:00)

Корпорация Microsoft исправила ошибки в обновлении для операционной системы Windows 10, которые приводили к удалению личной информации пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает ТАСС.

В нем констатируется, что на прошлой неделе выпуск обновления был приостановлен. Причиной этого стало то, что очень небольшая доля установивших его людей - примерно 0,01% из них - пожаловались на исчезновение некоторых личных файлов.

В Microsoft отметили, что сотрудники компании "в полном мере расследовали все сообщения о потере данных, выявили и исправили все известные проблемы с обновлением". Во вторник корпорация вновь начала постепенно представлять обновление, первоначально лишь для некоторых пользователей. В Microsoft обещали тщательно изучить поступающие данные, прежде чем оно станет доступным для всех.

Представители компании также заверили, что вводят новые функции, позволяющие более эффективно собирать информацию о неполадках, в том числе с обновлениями.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет около $860 млрд.

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