На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в воскресенье утром в восточной части Тайваня. Как сообщила сейсмологическая служба острова, подземные толчки ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань и в городе Тайчжун, передает ТАСС.

Эпицентр колебаний находился в 25,3 км к северо-западу от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 63,4 км. Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии, и землетрясения там происходят регулярно.

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