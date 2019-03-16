"Яндекс" тестирует собственную социальную сеть

16 марта 2019 08:31 (UTC+04:00)

"Яндекс" начал тестировать новый социальный сервис "Аура", который будет работать внутри собственного приложения компании. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что "Аура" будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий "Яндекса", а также будет использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании. Помимо этого, люди смогут выбирать самостоятельно аудиторию для своих публикаций, например, на основе возраста, пола или геолокации.

На текущий момент попасть в новую социальную сеть можно, получив приглашение от действующего участника тестирования, причем каждый может пригласить до пяти человек в сутки.

Кроме того, сообщается, что у "Ауры" есть модераторы, которые будут следить, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было "ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила "Яндекса". При этом сроки полноценного запуска новой социальной сети в компании пока не назвали.

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