Nintendo планирует выпустить две модификации своей игровой консоли Switch

Корпорация Nintendo планирует анонсировать две модификации своей гибридной игровой консоли Switch нынешним летом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, одна из обновленных моделей консоли будет иметь ряд новшеств, нацеленных на аудиторию "заядлых любителей видеоигр". При этом она будет уступать по мощности платформам Playstation 4 Pro, выпускаемой корпорацией Sony , и Xbox One X от Microsoft. Вторая из запланированных модификаций будет более дешевой версией Switch, которая, согласно планам Nintendo, должна стать преемником устаревшей портативной игровой консоли 3 DS, поступившей в продажу еще в 2011 году.

Как предполагает газета, новые устройства будут официально анонсированы на выставке E3 [Electronic Entertainment Expo, "Выставка электронных развлечений"], которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе. В продажу новые модификации Nintendo Switch должны поступить несколькими месяцами позднее.

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