Повар из Кении намерена провести у плиты 75 часов

8 апреля 2019 22:17 (UTC+04:00)

Шеф-повар Малиха Мохаммед из города Момбаса готовится установить новый рекорд Гиннесса по продолжительности непрерывного приготовления пищи. Она обещает не отходить от плиты в течение 75 часов, побив таким образом достижение Рикки Лампкина из Калифорнии, который в прошлом году провел за готовкой 68 часов, 30 минут и одну секунду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Daily Nation.

"Каждый час мне будет положено пять минут на небольшой отдых, но если я буду складывать это время, то смогу делать перерывы большей продолжительности", - рассчитывает 36-летняя Малиха. В течение более трех суток она обещает готовить как местные, так и всемирно известные деликатесы, в том числе свое коронное блюдо - куриное пулькоги по-корейски.

Провести 75 часов на кухне - это не единственное условие для попадания в Книгу рекордов Гиннесса. До этого ей еще придется где-то раздобыть 500 тыс. кенийских шиллингов ($5 тыс.) на покрытие расходов для судейской коллегии, которая должна будет зафиксировать рекорд.

Начало состязания предварительно запланировано на 12 августа. Женщина также надеется, что государственное агентство "Национальные музеи Кении" согласится провести испытание на территории крепости Форт Иисус, построенной в Момбасе в конце XVI века португальцами и внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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