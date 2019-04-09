Финляндия готова вносить вклад в решение экологических проблем Арктики

9 апреля 2019 12:21 (UTC+04:00)

Финляндия готова вносить вклад в новые технологические решения для решения экологических проблем Арктики, сказала постоянный секретарь министерства окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка. передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Вы сказали, что нашим основным приоритетом является решение экологических проблем (в Арктике), и Финляндия со своей стороны готова внести свой вклад в новые технологические решения и поделиться накопленным опытом и знаниями", - сказала она на сессии Международного арктического форума.

По ее словам, за последние годы инвестиции в развитие альтернативных, возобновляемых источников энергии значительно выросли по всему миру, и у этих технологий имеется колоссальный потенциал.

"Переход на альтернативные, чистые источники энергии может быть осуществлен несколькими путями, и я убеждена, что наши страны будут частью нашего процесса", - добавила она
Как отметила Ханнеле Покка, совместными решениями удастся найти устойчивые решения для арктического региона.

Международный Арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

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