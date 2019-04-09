Парламент Алжира объявил пост президента вакантным

9 апреля 2019 13:55 (UTC+04:00)

Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным. Заседание транслирует в прямом эфире телеканал "Ан-Нахар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

За это решение проголосовало подавляющее большинство представителей заксобрания.

Абдельазиз Бутефлика 2 апреля уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции.

Эта статья, предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.

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