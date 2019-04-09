Парламент Алжира объявил пост президента вакантным

Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным. Заседание транслирует в прямом эфире телеканал "Ан-Нахар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

За это решение проголосовало подавляющее большинство представителей заксобрания.

Абдельазиз Бутефлика 2 апреля уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции.

Эта статья, предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.