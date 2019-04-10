Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР

Расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии прошло в КНДР под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

На заседании были утверждена вопросы исполнения государственного бюджета за прошлый год и рассмотрен бюджет на 2019 год, что будет включено в повестку сессии Верховного народного собрания, которая состоится 11 апреля.

На заседании политбюро партии Ким Чен Ын призвал к "последовательному воплощению новой стратегии партии" "в сегодняшней напряженной ситуации", а также к "революционному духу опоры на собственные силы" - оборота, который обычно используется в КНДР, чтобы подчеркнуть экономические трудности в условиях международных санкций.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость повышения роли руководящего состава партии для совершения "нового поворота".

По мнению аналитиков, использование таких слов, как "новая стратегическая линия" и "новый поворот", могут намекать на некоторые изменения, которые будут приняты в ходе сессии ВНС.

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