В работе YouTube произошел сбой

10 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в среду. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщения о сбое начали поступать около 09:30 по московскому времени. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жалуются на некорректную работу сайта, еще 13% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии.

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