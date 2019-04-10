В WikiLeaks заявили, что помешали выдворить Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на прошлой неделе не выдворили из посольства Эквадора в Лондоне только потому, что организация узнала об этом и смогла распространить данную информацию, заявил главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

На прошлой неделе портал сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Позже глава МИД Эквадора Хосе Валенсия отверг эти слухи.

"На прошлой неделе мы слышали из очень надежных источников, что неизбежно, что его выдворят из посольства и задержат по приказу президента Эквадора Ленина Морено. Единственная причина, по которой этого удалось избежать, по нашему мнению, является факт, что мы узнали об этом и смогли опубликовать эту информацию", - заявил Храфнссон на пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Рейтер.

Храфнссон отметил, что попытки выдворить Ассанжа из посольства, возможно, прекратились лишь временно.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывается в посольстве Эквадора в британской столице.

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