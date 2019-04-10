В Швеции считают, что изменение климата скажется на геополитике в Арктике

Изменение климата может оказать существенное влияние на геополитическую обстановку в Арктике, к этому необходимо готовиться. Об этом в среду заявил посол по особым поручениям, специальный представитель Швеции по вопросам Арктики Бьёрн Люрвалль, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Завтра Арктика уже не будет такой, какой мы видим ее сегодня. Происходят необратимые изменения, которые серьезно повлияют и на геополитическую обстановку, и уже нужно к этому готовиться", - подчеркнул дипломат.

"Что характеризует сотрудничество в Арктике, так это готовность работать конструктивно и сообща, несмотря на то, что у нас могут быть противоречия по другим вопросам мировой повестки. В Арктике мы продолжаем работать в атмосфере стабильности и низкой напряженности. Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше. Конечно, мы все постоянно следим за тем, что происходит в регионе, за наращиванием военных возможностей, военными учениями", - добавил он.

По его мнению, по мере таяния льда и изменения климата "интерес к региону будет повышаться в том, что касается доступа к ресурсам и транспортным маршрутам". "Это привлечет внимание третьих стран, что также может привести к изменению атмосферы в регионе, к определенному соперничеству", - указал спецпредставитель.

"Когда речь заходит о работе по наиболее серьезным вызовам в Арктике, научной работе по вопросам изменения климата, нужно делать ее сообща, привлекать экспертную информацию и ресурсы других стран, не только арктических", - продолжил Люрвалль.

По его словам, климат и состояние окружающей среды "стали своего рода драйвером в том, что касается новой ситуации в регионе". "Изменение климата, отступающий ледовый покров, потепление, которые влияют на остальной мир. Например, таяние льда повлияло на повышение уровня моря не только в арктическом регионе, но и в районе тропиков, и это уже почувствовали на себе такие страны, как Сингапур", - уточнил он.

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