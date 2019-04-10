У берегов Антальи обнаружили торговое судно, затонувшее 3,6 тысяч лет назад

Торговое судно, нагруженное медными слитками общим весом в 1,5 тонны и затонувшее около 3600 лет назад, найдено у средиземноморского побережья Турции в районе Антальи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что 14-метровое судно было обнаружено исследовательской группой археологов из анталийского Средиземноморского университета. Губернатор провинции Анталья Мунир Караоглу назвал находку прорывом в подводной археологии.

"Обломки корабля датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры. Это корабль, перевозивший самые первые промышленные товары в мире", - сказал Караоглу.

По мнению ученых, корабль направлялся в Эгейское море и затонул из-за шторма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.