У берегов Антальи обнаружили торговое судно, затонувшее 3,6 тысяч лет назад

10 апреля 2019 17:15 (UTC+04:00)

Торговое судно, нагруженное медными слитками общим весом в 1,5 тонны и затонувшее около 3600 лет назад, найдено у средиземноморского побережья Турции в районе Антальи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что 14-метровое судно было обнаружено исследовательской группой археологов из анталийского Средиземноморского университета. Губернатор провинции Анталья Мунир Караоглу назвал находку прорывом в подводной археологии.

"Обломки корабля датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры. Это корабль, перевозивший самые первые промышленные товары в мире", - сказал Караоглу.
По мнению ученых, корабль направлялся в Эгейское море и затонул из-за шторма.

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