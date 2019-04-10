Глава ПНС Ливии призвал Совбез ООН вмешаться для защиты Триполи

10 апреля 2019 20:46 (UTC+04:00)

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж направил в среду письмо в Совет Безопасности ООН с призывом вмешаться для защиты Триполи от наступающей Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщило интернет-издание Afrigatenews, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его данным, послание Сараджа будет рассмотрено в ходе запланированного на среду закрытого заседания СБ ООН по Ливии.

Ранее свою версию происходящего на подступах к Триполи в Совбез направил спикер Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акила Салех Иса. В нем он, в частности, заявил о законности действий ЛНА и стремлении сохранить конституцию и демократический путь развития Ливии.

В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

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