Японский эксперт рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет людей

Искусственный интеллект при нынешней скорости развития науки сможет сравняться с человеком по ряду способностей и даже обогнать его уже через 50-100 лет. Таким мнением поделился начальник отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании FujiSoft Incorporated Наоки Сугимото, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я думаю, что когда искусственный интеллект превзойдет человека, получит его ум до такой степени, что можно будет спутать его с человеком, то это уже будет не искусственный интеллект, не робот, а новый человек. Такое время когда-нибудь придет, но это будет не скоро.

Я думаю, пока можно об этом не думать, при моей жизни вряд ли это время наступит. Это будет новая раса. Это уже область религии или философии, я не знаю, насколько уместно мне об этом рассуждать. Но я не думаю, что в скором времени появится такой искусственный интеллект, который заменит человека, который станет человеком. Лет через 50-100 такое время наступит", - считает Сугимото.

Разработчик убежден, что не стоит страшиться наступления этого времени, однако призывает уже сейчас отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.

"Я не чувствую в этом опасности сейчас. Но если вы меня спросите, почему это не опасно, я не смогу ответить. У меня нет пока оснований, чтобы объяснить, почему я не считаю развитие искусственного интеллекта опасным. Но я думаю, что об этом стоит серьезно задуматься и серьезно подойти к этому вопросу", - сказал Сугимото.



Он считает, что человечество уже не раз переживало влияние прогресса на свою жизнь, в этом смысле искусственный интеллект - это лишь новый виток прогресса.

"Ведь и до сих пор прогресс менял жизнь человека. До появления компьютеров все писали руками. Когда появились компьютеры, многие вещи стали выполняться автоматически. Я думаю, что и сейчас будет так. Робот будет выполнять работу человека, но появятся новые области, где человек будет нужен и сможет работать. Изменится отрасль применения", - считает разработчик.

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