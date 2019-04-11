Президент Австрии назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие

11 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие, а также поприветствовал договорённость о максимальной отсрочке до 31 октября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее в четверг глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 27 стран ЕС и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года. В свою очередь, глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что ожидает проведения выборов в Европарламент в Великобритании, но в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.

"Лучший Brexit - это его отсутствие. Второй лучший вариант Brexit - тот, о котором договорились ЕС и Великобритания. Абсолютно нежелателен жёсткий Brexit без какого-либо соглашения", - говорится в заявлении президента, распространённом пресс-службой.

"Я приветствую продление срока выхода до 31 октября. Надеюсь, что правительство и парламент Великобритании используют это время, чтобы прийти к результату", - добавил он.

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