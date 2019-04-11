Ученые выяснили, как окаменело "древнейшее животное Земли" из России

Палеонтологи из МГУ и Австралии нашли простое объяснение тому, как сформировались уникальные останки древнейших многоклеточных животных Земли, найденные недавно в Архангельской области. Их выводы были представлены в журнале Nature Ecology & Evolution, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Хотя мы теперь не можем точно знать, как именно выглядели дикинсонии и многие другие эдиакарские организмы, наличие разных типов тканей в дикинсониях позволяет лучше понять, кем же были эти загадочные существа", — рассказывает Илья Бобровский, первооткрыватель окаменелостей из Национального университета Австралии в Канберре.

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме.

Многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Крайне небольшое число окаменелостей времен эдиакара, а также их причудливый облик, заставляют палеонтологов активно спорить о том, являются ли они реальными останками древних многоклеточных животных, или же следами колоний одноклеточных микробов или даже абиогенными объектами.

Затерянный мир

Самые ожесточенные споры, как отмечают Бобровский и его коллеги, ведутся вокруг окаменелых останков знаменитой дикинсонии (Dickinsonia costata) – причудливого животного, похожего по форме на овальный лист с большим числом прожилок.

Их необычный облик заставлял многих ученых считать, что они представляют собой не многоклеточные существа, а гигантские амебы, лишайники или грибы. Бобровский и его коллеги недавно доказали, что дикинсонии являются животными, открыв уникальные отпечатки их тел на берегу Белого моря, где сохранились следы органических молекул из их клеток.

Несмотря на то, что эта находка была признана журналом Science одним из десяти важнейших открытий прошлого года, она породила массу споров среди ученых. Они были связаны с тем, что эдиакарские породы на берегах Белого моря совсем не похожи по своим свойствам и истории формирования на аналогичные залежи в Австралии, где были найдены почти все известные образцы окаменелостей этой эры.

Дело в том, что до открытия "архангельских" дикинсоний, ученые считали, что отпечатки тел мягкотелых эдиакарских организмов могут сохраняться только в очень специфических условиях. Для этого, как предполагали палеонтологи, необходима своеобразная "погребальная маска", одновременно защищавшая их от разложения и от раздавливания накапливающимися слоями грунта.

Ее роль мог играть особо плотный слой осадочных пород, который бы покрывал верхнюю часть будущей окаменелости и "цементировал" ее. Ничего подобного ученые не обнаружили в отпечатках всех организмов, которые они нашли в окрестностях деревень Лямца и Зимние Горы.

Это заставило их задуматься о том, как возникли эти окаменелости и почему их органические компоненты были замещены горными породами "снизу", а не сверху, если у них не было защитной "крышки".

"Я изучала породы с отпечатками дикинсоний и искала минералы, которые могли бы создать погребальную маску. Мы не только не нашли ее, но и смогли доказать, что подобной структуры никогда не существовало", — добавляет Анна Краснова, аспирант геологического факультета МГУ.

Бобровский, Краснова и их коллеги пришли к такому выводу, пытаясь повторить процесс формирования этих уникальных окаменелостей, используя своеобразный "муляж" древнего многоклеточного организма, который они назвали "звездой смерти".

Скрытая угроза

Она представляла собой половинку от уменьшенной копии одноименной космической станции из "Звездных войн", изготовленную из обычного льда. Внутри нее лежал кусок гофрированного картона, имитировавший самые твердые части тела животного, а всю эту конструкцию ученые поместили между двумя слоями песка и глины, отражавшими то, как устроены эдиакарские породы на берегах Белого моря.

Оказалось, что простого таяния этой ледяной полусферы и сжатия грунта было достаточно для того, чтобы внутри него возникла "окаменелость", похожая на недавние находки Бобровского и его коллег. При этом, что самое важное, ее форма далеко не всегда отражала то, как выглядела "звезда смерти" до ее разрушения.

Это было связано с тем, как формировалась окаменелость. Как объясняют ученые, отложения песка намного прочнее и вязче, чем глина, благодаря чему при сжатии последняя постепенно "выдавливалась" в пустое пространство, возникавшее при таянии "звезды смерти", и заполняла его.

Соответственно, чем быстрее разлагались ткани тела древних животных, тем раньше их место заполняла глина и другие мягкие породы. Самые твердые их части исчезали последними, благодаря чему они иногда "переезжали" в верхнюю часть окаменелости.

Как считает Бобровский, нечто похожее происходило и со многими эдиакарскими организмами. Поэтому все гипотезы о внешнем виде этих древних организмов, основанные на ископаемых отпечатках, скорее всего, далеки от истины, а реальный облик эдиакарских животных был совершенно иным.

С другой стороны, теперь ученые могут быть уверены в том, что они действительно имеют дело с окаменелыми останками древних существ, а не с какими-то неизвестными нам "неживыми" геологическими образованиями.

Вдобавок, если дикинсонии и прочие находки Бобровского и его коллег действительно окаменели подобным образом, то тогда можно говорить о том, что в их организме присутствовало несколько разных типов тканей.

Это является еще одним серьезным аргументом в пользу того, что они были многоклеточными животными, самыми древними родичами людей, а не амебами или какими-то другими примитивными существами.

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