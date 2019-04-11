В столице Алжира проходят новые акции протеста с требованием отставки президента Бенсалеха

11 апреля 2019 17:51 (UTC+04:00)

Новые массовые акции протеста, участники которых требуют немедленной отставки временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи, руководителей правящей партии и всех видных представителей нынешней политической системы, начались утром в алжирской столице. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В настоящее время весь центр города, в том числе площадь перед Главным почтамтом, соседние проспекты и улицы переполнены манифестантами, громко скандирующими главные лозунги последних дней: "Бенсалех, уходи! Долой систему, долой воров! Убрать всю банду, освободить Алжир!". Многие алжирцы, по сложившейся за период проведения протестных акций традиции, пришли с национальными флагами и символикой страны.

Повсюду дежурят усиленные наряды полиции и спецназа, которые блокируют доступ к зданию администрации президента, Дворцу наций, правительственным учреждениям. Манифестанты, среди которых много студентов, активистов оппозиционных партий и профсоюзных движений, в стычки со стражами порядка не вступают. Фактов насилия и вандализма с утра не зафиксировано. Шествия и митинги, тем временем, начались в других крупных городах Алжира, в частности, Буире, Беджае, Константине, Тизи-Узу.

Бенсалех был утвержден в должности главы государства 9 апреля обеими палатами парламента Алжира - через неделю после ухода в отставку Абдельазиза Бутефлики. Как ожидается, он будет возглавлять страну не более 90 дней, в течение которых должны быть проведены президентские выборы. При этом сам он уже не может баллотироваться на высший государственный пост. Выборы состоятся 4 июля.

Как пишет сегодня издание Al-Watan, алжирцы отвергают дорожную карту, предложенную властями, и ясно говорят о том, что готовы выходить на уличные марши каждый день, пока не будут выполнены их требования.

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