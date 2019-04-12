Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами

12 апреля 2019 16:29 (UTC+04:00)

Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. Эпицентр располагался в 107 километрах к югу от населенного пункта Лувук. Очаг залегал на глубине 13 километров.

По данным агентства, после землетрясения власти выпустили предупреждение о цунами, а некоторым жителям центрального Сулавеси посоветовали эвакуироваться.

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