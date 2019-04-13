Эксперт: у США нет плана, как заставить КНР присоединиться к договору о сокращении стратегических наступательных вооружений

США не имеют четкого плана, как заставить Китай присоединиться к договору о СНВ(сокращение стратегических наступательных вооружений), а у Пекина нет никакого желания входить в подобного рода механизмы контроля, поэтому перспективы расширения договора туманны, заявил научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Делегации США и России в пятницу завершили 17-ю сессию консультаций в Женеве по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, по мнению Вашингтона, к СНВ надо подключить Китай, а соглашение с Россией должно быть продлено, если удастся выработать приемлемый вариант. В частности, по его словам, договор должен охватить новые виды вооружений и методы верификации.

"Ядерный арсенал Китая по-прежнему намного меньше, чем у Соединенных Штатов и России, тем не менее, в Вашингтоне считают, что в условиях, пока США и РФ продолжают непрерывно сокращать количество ядерного оружия, Китай постоянно наращивает свой ядерный арсенал, при этом главные цели и направления развития проекта по модернизации ядерного оружия Китая непрозрачны, что заставляет задуматься о том, стоит ли РФ и США дальше вести переговоры о двустороннем договоре по ядерному разоружению", - заявил Чжао Тун.

Он отметил, что "на фоне все более обостряющейся стратегической конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами США все с большей настороженностью относятся к возможностям Китая в сфере ядерного оружия".

Комментируя заявление Помпео, аналитик напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп открыто выразил желание включить Китай в многосторонний механизм контроля над ядерными вооружениями, отметив, что "эти ожидания довольно распространены в США, а слова госсекретаря Помпео являются лишь отражением этой распространенной в США идеи".

"США также очень четко понимают, что Китай не может необдуманно присоединиться к договору ядерного разоружения, и в этом отношении у Китая нет ни желания, ни мотивации. Поэтому заявления США можно больше расценивать как стремление оказать политическое давление, и, по всей видимости, у Вашингтона нет никакого конкретного и детального плана относительно того, как вынудить Китай присоединиться к ядерному разоружению", - добавил он.

По словам Чжао Туна, в самом Китае считают, что ядерный арсенал страны по своему объему все еще значительно уступает США и РФ, поэтому Китай пока не может участвовать в такого рода мероприятиях по разоружению между ядерными сверхдержавами, и перспективы многостороннего договора о ядерном разоружении "совершенно неоптимистичны".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году. В настоящее время существует неопределенность с будущим ДСНВ.

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