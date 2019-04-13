Bloomberg представил глобальный "индекс завтрака"

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Аналитики составили список на основании данных ресурса Numbeo, специализирующемся на сборе пользовательской статистики. Индекс отражает "доступность" "стандартного" завтрака – стакана молока, яйца, двух ломтиков хлеба и одного фрукта – в крупных финансовых центрах мира. Итоговый показатель отражает соотношение между предполагаемым ежедневным доходом жителя конкретного города за вычетом налогов и средней ценой "стандартной" трапезы.

"Самым доступным" завтрак оказался в Женеве. Там, согласно рейтингу, его стоимость – 1,45 доллара – составляет 0,80% от ежедневного дохода. На втором месте оказался Дубай – 0,96% (0,97 доллара). Замкнул тройку еще один швейцарский город – Берн (0,96%, 1,44 доллара).

Всего в первой двадцатке оказалось пять швейцарских городов. Они улучшили свои позиции благодаря тому, что доходы жителей растут быстрее цен. Аналитики отмечают, что с повышением заработков доля затрат на еду снижается, даже если продукты дорожают.

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