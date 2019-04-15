В Копенгагене задержали более 20 человек в ходе беспорядков

Полиция Копенгагена накануне задержала более 20 человек в ходе беспорядков, которые произошли в результате демонстрации, организованной праворадикальной партией в районе с большим числом жителей-мусульман, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы задержали 23 человека после беспорядков, которые начались вчера и продолжились ночью. Мы планируем продолжить работать с шестерыми из них сегодня", - говорится в сообщении.

Лидер праворадикальной партии Расмус Палудан и его сторонники в воскресенье организовали демонстрацию в одном из районов Копенгагена, где проживает большое количество мусульман.

Беспорядки начались, когда жители атаковали участников акции. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен в сообщении в Twitter назвал произошедшее "бессмысленной провокацией".

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