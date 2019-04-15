В Германии экс-главе Volkswagen предъявили обвинения из-за "дизельгейта"

15 апреля 2019 16:04 (UTC+04:00)

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения пятерым фигурантам "дизельного скандала", в том числе экс-руководителю компании Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как отмечается в заявлении, пятерым участникам скандала, которые ранее занимали в Volkswagen руководящие должности, предъявляются "множество правонарушений", в частности, "особо тяжкий случай мошенничества и нарушение закона о недобросовестной конкуренции".

Кроме того, по версии обвинения, в 2014 году Volkswagen обновил программное обеспечение автомобилей, которое "должно было способствовать тому, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов при нормальной эксплуатации транспортных средств". Об этом знал экс-руководитель концерна Винтеркорн, отмечается в пресс-релизе.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В марте комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выдвинула обвинения в мошенничестве против немецкого автопроизводителя Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего генерального директора компании Мартина Винтеркорна. Согласно новым обвинениям SEC, Volkswagen в 2014-2015 годах выпустил бумаг более чем на 13 миллиардов долларов.

При этом топ-менеджеры компании знали, что показания по выбросам более 500 тысяч автомобилей в Штатах серьезно превышают допустимую норму. Скрыв реальные показатели выбросов, Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

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