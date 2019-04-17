Ученый оценил риск вымирания человечества из-за извержений вулканов

17 апреля 2019 16:39 (UTC+04:00)

Человечеству в третьем тысячелетии не грозит вымирание от извержения вулканов, заявил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщалось ранее, исследователи из США и Китая выяснили, что причиной массового Пермского вымирания, крупнейшей катастрофы в истории Земли, стали извержения вулканов. Исследование учёных опубликовано в журнале Nature Communications.

"О том, чтобы сейчас рассматривать такой риск, речь не идёт. Нет научных работ, которые говорили бы, что этот риск сколько-либо существенен. И вулканическая активность у нас теперь меньше, она относительно невелика. Эту статью нельзя воспринимать как сигнал о практической угрозе для нас в третьем тысячелетии", - сказал Кокорин.

По его словам, ранее учёные также предполагали, что вымирание динозавров связано с вулканами, а не с падением метеорита, однако теперь последняя точка зрения получила дополнительные подтверждения.
"Извержение вулкана, если оно сопровождается забросом пепла в стратосферу, способно достаточно сильно отделить землю от солнца и охладить её. Но это должно быть очень сильное извержение вулкана. И не любое извержение, а именно взрыв с забросом пепла в стратосферу", - добавил Кокорин.

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