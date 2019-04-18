В соборе Святого Патрика в Нью-Йорке задержали мужчину с канистрами бензина

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, пытавшегося зайти в собор Святого Патрика c двумя канистрами бензина. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Около 19:55 (03:55 утра четверга) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига. Полиции Нью-Йорка удалось задержать его без происшествий", - говорится в тексте сообщения.

По информации телеканала NBC New York, задержанный является жителем Нью-Джерси.

На допросе он уклонился от ответа на вопрос о том, для чего хотел пронести в собор бензин.

"Его основная версия заключалась в том, что он собирался пройти через собор, чтобы попасть на Мэдисон авеню. В его автомобиле якобы кончился бензин. Мы проверили его машину. Там было топливо", - сообщил представитель полиции.

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