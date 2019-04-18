В соборе Святого Патрика в Нью-Йорке задержали мужчину с канистрами бензина

18 апреля 2019 09:54 (UTC+04:00)

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, пытавшегося зайти в собор Святого Патрика c двумя канистрами бензина. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Около 19:55 (03:55 утра четверга) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига. Полиции Нью-Йорка удалось задержать его без происшествий", - говорится в тексте сообщения.

По информации телеканала NBC New York, задержанный является жителем Нью-Джерси.
На допросе он уклонился от ответа на вопрос о том, для чего хотел пронести в собор бензин.

"Его основная версия заключалась в том, что он собирался пройти через собор, чтобы попасть на Мэдисон авеню. В его автомобиле якобы кончился бензин. Мы проверили его машину. Там было топливо", - сообщил представитель полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км
В мире 10:19
США предложили провести встречу по карабахскому урегулированию в Вашингтоне
Нагорно-карабахский конфликт 10:00
Новый посол США в Душанбе провел переговоры со спикером верхней палаты парламента Таджикистана
Центральная Азия 09:31
Болтон: США на базе ОАГ хотят выстроить единое пространство в Западном полушарии
США 06:39
Bloomberg: министр энергетики США планирует покинуть свой пост
США 05:44
Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии
США 05:34
Лента новостей
Ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:44
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Финансы 10:40
В Бакинской Высшей школе нефти завершен очередной курс "Бизнес-образование для инженеров"
Общество 10:38
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в реконструированном парке Нефтяников в Баку
Политика 10:34
В Перу объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента Гарсии
В мире 10:26
Рэнкинг торговых партнеров: Азербайджан вдвое увеличил торговлю с Италией
Бизнес 10:25
В Ливии число погибших в ходе боев превысило 200 человек
В мире 10:25
В Индии число погибших из-за песчаных бурь и ливней возросло до 64
В мире 10:23
ОБСЕ организовала в Ашхабаде региональную конференцию по борьбе с финансированием терроризма
Туркменистан 10:22